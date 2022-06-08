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  4. Гарри КЕЙН: «Люблю забивать. Особенно за национальную сборную»
Лига наций
08 июня 2022, 09:53 |
104
0

Гарри КЕЙН: «Люблю забивать. Особенно за национальную сборную»

Форвард прокомментировал свое достижение

08 июня 2022, 09:53 |
104
0
Гарри КЕЙН: «Люблю забивать. Особенно за национальную сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии сыграла вничью с командой Германии (1:1) в рамках группового этапа Лиги наций. Голом отметился Гарри Кейн. Нападающий забил свой 50-й гол за национальную команду. 

Кейн прокомментировал свое достижение.

«Я люблю забивать, особенно за национальную сборную. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.

Нам было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда», - сказал Кейн.

Напомним, в минувшем сезоне Кейн принял участие в 50 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами.

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Источник УЕФА
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