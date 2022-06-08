Другие новости08 июня 2022, 07:38 | Обновлено 08 июня 2022, 08:04
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Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу и вышла в 1/8 финала
08 июня 2022, 07:38 | Обновлено 08 июня 2022, 08:04
1533
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На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).
Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9. В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня в 16:30.
Евро-2022 по мини-футболу
Группа D, 3-й тур
07.06. Украина – Португалия – 2:2
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