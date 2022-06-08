На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9. В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня в 16:30.

Евро-2022 по мини-футболу

Группа D, 3-й тур

07.06. Украина – Португалия – 2:2