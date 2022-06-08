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08 июня 2022, 07:38 | Обновлено 08 июня 2022, 08:04
1533
0

Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча

На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу и вышла в 1/8 финала

08 июня 2022, 07:38 | Обновлено 08 июня 2022, 08:04
1533
0
Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
EMF Euro

На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9. В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня в 16:30.

Евро-2022 по мини-футболу

Группа D, 3-й тур

07.06. Украина – Португалия – 2:2

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На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
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Источник Sport.ua
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