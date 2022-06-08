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  4. Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»
Лига наций
08 июня 2022, 07:13 |
151
0

Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»

Наставник сборной Германии высказался о ничьей в Лиге наций

08 июня 2022, 07:13 |
151
0
Ханси ФЛИК: «С Англией провели отличный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии сыграла вничью с Англией (1:1) в рамках Лиги наций. Наставник немецкой команды Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч.

«Считаю, что мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с ее впечатляющей атакой. Думаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть», - сказал Флик.

После двух туров Германия занимает третье место в группе А3 Лиги наций, имея в активе 2 очка. Англичане (1 очко) на последнем месте. Лидирует Италия, у которой 4 очка.

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Источник УЕФА
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