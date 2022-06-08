Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, фанаты Баварии когда-нибудь меня поймут»
Германия
08 июня 2022, 07:01 |
600
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, фанаты Баварии когда-нибудь меня поймут»

Поляк в ближайшее время покинет Мюнхен

08 июня 2022, 07:01 |
600
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, фанаты Баварии когда-нибудь меня поймут»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Роберт Левандовски попытался объяснить болельщикам «Баварии» свое желание покинуть клуб. Ожидается, что 33-летний футболист перейдет в «Барселону».

«Я всегда старался сделать все возможное для «Баварии», чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю их поддержку, они всегда были со мной. Если бы я не был честен в этой ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня много вокруг меня много различных эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.

Я не эгоистичен и помню, какой путь проделал с «Баварией», и очень ценю это. Я также знаю, что в течение восьми лет делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб или болельщиков.

По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа. Я уважаю «Баварию» и ее права. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать понять клубу, что я чувствую», - сказал Левандовски.

Напомним, что контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

По теме:
Милан согласовал контракт с Ренату Санчешом
Белотти может перейти в Монако
В Ла Лиге появился еще один претендент на Лунина
Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Bild
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Бокс | 07 июня 2022, 15:40 2
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса

7 июня в Японии состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2022, 07:38 0
Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча
Украина – Португалия – 2:2. ЧЕ по мини-футболу. Видео голов и обзор матча

На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу и вышла в 1/8 финала

Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек
Футбол | 08.06.2022, 07:10
Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек
Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Футбол | 07.06.2022, 21:10
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Футбол | 07.06.2022, 22:05
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
Иноуэ – Донейр 2. Реванш, которого ждали три года
07.06.2022, 07:00
Бокс
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
06.06.2022, 12:44 1
Футбол
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
06.06.2022, 07:13 3
Война
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
07.06.2022, 13:31 16
Футбол
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
06.06.2022, 15:14
Теннис
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
06.06.2022, 12:35 22
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
НАДАЛЬ: «Решения Уимблдона и ATP ничто по сравнению со смертью людей»
07.06.2022, 23:13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем