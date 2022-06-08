Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Надеюсь, фанаты Баварии когда-нибудь меня поймут»

Нападающий Роберт Левандовски попытался объяснить болельщикам «Баварии» свое желание покинуть клуб. Ожидается, что 33-летний футболист перейдет в «Барселону».

«Я всегда старался сделать все возможное для «Баварии», чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю их поддержку, они всегда были со мной. Если бы я не был честен в этой ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня много вокруг меня много различных эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.

Я не эгоистичен и помню, какой путь проделал с «Баварией», и очень ценю это. Я также знаю, что в течение восьми лет делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб или болельщиков.

По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа. Я уважаю «Баварию» и ее права. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать понять клубу, что я чувствую», - сказал Левандовски.

Напомним, что контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.