ФОТО. Сделает все, чтобы вернуться сильнее. Зверев перенес операцию

Немецкий теннисист Александр Зверев признался, что перенес операцию на голеностопе после травмы, которую получил в полуфинальном матче Ролан Гаррос.

«У каждого из нас свой жизненный путь. Это часть моего. На следующей неделе я впервые стану №2 в мире, но сегодня утром мне пришлось перенести операцию.

После дополнительного обследования в Германии подтвердилось, что порваны все три боковые связки правого голеностопа. Операция была лучшим решением, чтобы как можно быстрее вернуться к соревнованиям, правильно заживить все связки и полностью восстановить устойчивость голеностопа.

Сейчас начинается реабилитация, и я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал Зверев в инстаграме.