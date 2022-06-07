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  4. ФОТО. Сделает все, чтобы вернуться сильнее. Зверев перенес операцию
ATP
07 июня 2022, 23:50 |
257
0

ФОТО. Сделает все, чтобы вернуться сильнее. Зверев перенес операцию

Немецкий теннисист поблагодарил всех за поддержку

07 июня 2022, 23:50 |
257
0
ФОТО. Сделает все, чтобы вернуться сильнее. Зверев перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий теннисист Александр Зверев признался, что перенес операцию на голеностопе после травмы, которую получил в полуфинальном матче Ролан Гаррос.

«У каждого из нас свой жизненный путь. Это часть моего. На следующей неделе я впервые стану №2 в мире, но сегодня утром мне пришлось перенести операцию.

После дополнительного обследования в Германии подтвердилось, что порваны все три боковые связки правого голеностопа. Операция была лучшим решением, чтобы как можно быстрее вернуться к соревнованиям, правильно заживить все связки и полностью восстановить устойчивость голеностопа.

Сейчас начинается реабилитация, и я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», – написал Зверев в инстаграме.

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Источник Sport.ua
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