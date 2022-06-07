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  4. Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе
WTA
07 июня 2022, 22:27 | Обновлено 07 июня 2022, 22:42
157
1

Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе

Уступили четвертой сеяной паре

07 июня 2022, 22:27 | Обновлено 07 июня 2022, 22:42
157
1
Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинка Ангелина Калинина и швейцарка Белинда Бенчич проиграли стартовый матч парного разряда на травяном турнире в Хертогенбосе.

В первом раунде Ангелина и Белинда уступили четвертой сеяной паре из Япония Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Хертогенбос. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6

Ранее Калинина выиграла первый матч в одиночном разряде.

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Ангелина Калинина Белинда Бенчич Эри Ходзуми Макото Ниномия WTA Хертогенбос
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Источник Sport.ua
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