Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе

Украинка Ангелина Калинина и швейцарка Белинда Бенчич проиграли стартовый матч парного разряда на травяном турнире в Хертогенбосе.

В первом раунде Ангелина и Белинда уступили четвертой сеяной паре из Япония Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Хертогенбос. Первый круг парного разряда

Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6

Ранее Калинина выиграла первый матч в одиночном разряде.