WTA07 июня 2022, 22:27 | Обновлено 07 июня 2022, 22:42
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Калинина и Бенчич проиграли стартовый парный матч в Хертогенбосе
Уступили четвертой сеяной паре
07 июня 2022, 22:27 | Обновлено 07 июня 2022, 22:42
157
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Украинка Ангелина Калинина и швейцарка Белинда Бенчич проиграли стартовый матч парного разряда на травяном турнире в Хертогенбосе.
В первом раунде Ангелина и Белинда уступили четвертой сеяной паре из Япония Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
Хертогенбос. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Эри Ходзуми / Макото Ниномия – 3:6, 4:6
Ранее Калинина выиграла первый матч в одиночном разряде.
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