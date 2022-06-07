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  4. Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
WTA
07 июня 2022, 19:08 | Обновлено 07 июня 2022, 19:13
719
4

Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе

Ангелина победно открыла травяной сезон

07 июня 2022, 19:08 | Обновлено 07 июня 2022, 19:13
719
4
Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) с победы начала выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
 
В первом круге основы украинка переиграла Оливию Гадецки из Австралии (№166 WTA). 

Хертогенбос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Оливия Гадецки (Австралия) – 6:3, 4:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Ангелина сыграла первый матч в основной сетке травяного турнира WTA. Ранее было несколько матчей на турнирах ITF и 7 поединков в квалификации Уимблдона.

В следующем раунде Калинина сыграет против Екатерины Александровой (№30 WTA), которая ранее выбила Даяну Ястремскую.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Spectra
Чуть позже Геля выйдет пару играть, может получится найти свой ритм, и выиграть кацапку. И так Даяна уже сильно порадовало кацапов, хватит уже...
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+1
Александр Ад
дуже важко.Вела в рахунку 6-3,3-0 та програла 2 сет 4-6,в 3 сеті програвала 1-3.і такі зібралася.насамперед на своеї подачі і зуміла довести.що сильніша.Геля вперед. ти можешь,хай щастить у наступних матчах!
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0
Spectra
Эхх... Не вижу шансов против Александровой. Трава не её покрытия, а для кацапки наоборот любимое покрытие. Остаётся только верит!
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0
Володимир Коваленко
видавила вичавила
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-1
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