Калинина в трех партиях обыграла первую соперницу в Хертогенбосе
Ангелина победно открыла травяной сезон
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) с победы начала выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах.
В первом круге основы украинка переиграла Оливию Гадецки из Австралии (№166 WTA).
Хертогенбос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Оливия Гадецки (Австралия) – 6:3, 4:6, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. Ангелина сыграла первый матч в основной сетке травяного турнира WTA. Ранее было несколько матчей на турнирах ITF и 7 поединков в квалификации Уимблдона.
В следующем раунде Калинина сыграет против Екатерины Александровой (№30 WTA), которая ранее выбила Даяну Ястремскую.
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