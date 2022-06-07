Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин уверен, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине и не делать футболистам никаких преференций.

- Какая команда достанется новому главному тренеру «Кривбасса»? Все ли игроки возвратятся из аренд, есть ли такие, с кем клуб не продолжит сотрудничество?

- Пусть сначала мы объявим о новом главном тренере. Дальше он пересмотрит кадровый потенциал. Дальше мы соберем игроков. Могу сразу сказать, что если кто-то хочет остаться за границей в тот момент, когда Украина ведет героическую оборону, то мы не станем придумывать объяснения под какими-то благовидными предлогами. Расскажем все, как есть!

Почему воины на передовой не прячутся, почему рабочие на карьерах «Рудомайна» выходят на смену и идут в убежища, когда звучит воздушная тревога, а футболисты должны быть в особенном положении? Так не будет.

Если это Украинская Премьер-Лига, тогда и играться она должна в Украине. Это будет правильно с точки зрения поддержки нашей родины и поднятия боевого духа воинов ВСУ и мирных жителей нашей страны.