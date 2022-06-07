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  4. Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 21:19 | Обновлено 07 июня 2022, 21:20
227
1

Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»

Артем Гагарин считает, что не стоит проводить матчи УПЛ в других странах

07 июня 2022, 21:19 | Обновлено 07 июня 2022, 21:20
227
1
Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»
facebook.com/fckryvbas

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин уверен, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине и не делать футболистам никаких преференций.

- Какая команда достанется новому главному тренеру «Кривбасса»? Все ли игроки возвратятся из аренд, есть ли такие, с кем клуб не продолжит сотрудничество?

- Пусть сначала мы объявим о новом главном тренере. Дальше он пересмотрит кадровый потенциал. Дальше мы соберем игроков. Могу сразу сказать, что если кто-то хочет остаться за границей в тот момент, когда Украина ведет героическую оборону, то мы не станем придумывать объяснения под какими-то благовидными предлогами. Расскажем все, как есть!

Почему воины на передовой не прячутся, почему рабочие на карьерах «Рудомайна» выходят на смену и идут в убежища, когда звучит воздушная тревога, а футболисты должны быть в особенном положении? Так не будет.

Если это Украинская Премьер-Лига, тогда и играться она должна в Украине. Это будет правильно с точки зрения поддержки нашей родины и поднятия боевого духа воинов ВСУ и мирных жителей нашей страны.

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Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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Андрій Полоз
Артем, а як прилетить ракета на стадіон, то тоді хто на себе візьме відповідальність за три десятки жертв на полі і поза ним? Чи будете постійно ховатися при повідомленні, що ракета летить у місто, де відбувається гра? Ну добре, учасники гри сховаються, про глядачів поки мовчимо. Наприклад, їх не буде на стадіонах. А якщо ракета потрапить у поле, зробить немаленьку воронку, то тоді як догравати матч? На іншому стадіоні? Та на росії ракет вистачить, щоб кожне поле закидати ракетами, щоб на ньому не скоро грати можна було. І що то за чемпіонат з такими нюансами буде? Треба спочатку закінчити війну, перемогти в ній, а уже потім думати про чемпіонат, взагалі про спорт. А до того часу це не змагання будуть, а якась пародія, як в коронавірусні часи, тільки ще гірше в плані організації.
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