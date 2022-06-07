Ребров пока не продлил контракт с Аль-Айном. Думает над предложением
Наставник не решил, что делать дальше
По информации журналиста Дмитрия Ильченко, украинский наставник Сергей Ребров еще не подписал новый контракт с клубом «Аль-Айн».
Ранее Ребров подтвердил, что получил предложение, но еще не дал ответ. Некоорые СМИ написали, что наставник уже подписал договор.
«Ребров опроверг информацию о якобы уже согласованном продлении контракта еще на год с «Аль-Айном», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ».
«Вместе с тем Ребров не исключил такую возможность в будущем», – написал Ильченко в Instagram.
Кроме того, были слухи, что Ребров может заменить Александра Петракова в сборной Украины, но эту информацию опроверг сам тренер.
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