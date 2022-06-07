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  4. Ребров пока не продлил контракт с Аль-Айном. Думает над предложением
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 20:19 |
560
0

Ребров пока не продлил контракт с Аль-Айном. Думает над предложением

Наставник не решил, что делать дальше

07 июня 2022, 20:19 |
560
0
Ребров пока не продлил контракт с Аль-Айном. Думает над предложением
facebook.com/alainfcae

По информации журналиста Дмитрия Ильченко, украинский наставник Сергей Ребров еще не подписал новый контракт с клубом «Аль-Айн».

Ранее Ребров подтвердил, что получил предложение, но еще не дал ответ. Некоорые СМИ написали, что наставник уже подписал договор.

«Ребров опроверг информацию о якобы уже согласованном продлении контракта еще на год с «Аль-Айном», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ».

«Вместе с тем Ребров не исключил такую возможность в будущем», – написал Ильченко в Instagram.

Кроме того, были слухи, что Ребров может заменить Александра Петракова в сборной Украины, но эту информацию опроверг сам тренер.

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Сергей Ребров Аль-Айн
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