Ребров пока не продлил контракт с Аль-Айном. Думает над предложением

По информации журналиста Дмитрия Ильченко, украинский наставник Сергей Ребров еще не подписал новый контракт с клубом «Аль-Айн».

Ранее Ребров подтвердил, что получил предложение, но еще не дал ответ. Некоорые СМИ написали, что наставник уже подписал договор.

«Ребров опроверг информацию о якобы уже согласованном продлении контракта еще на год с «Аль-Айном», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ».

«Вместе с тем Ребров не исключил такую возможность в будущем», – написал Ильченко в Instagram.

Кроме того, были слухи, что Ребров может заменить Александра Петракова в сборной Украины, но эту информацию опроверг сам тренер.