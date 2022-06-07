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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе все сделал правильно»
Франция
07 июня 2022, 18:39 |
290
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе все сделал правильно»

Наставник ПСЖ поддержал решение форварда команды

07 июня 2022, 18:39 |
290
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе все сделал правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал решение Килиана Мбаппе не переходить в «Реал» и продлить контракт с ПСЖ:

«Парень сделал всё правильно. Многие вещи воспринимались как должное, но он всегда говорил, что не принимал решения. Он сделал это на той неделе, решил остаться.

Я ненавижу людей, которые притворяются жертвами. Но реальность такова, что Килиан год вёл переговоры. У него не было спокойствия, чтобы сконцентрироваться на том, что он должен был делать».

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Источник AS
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