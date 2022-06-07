Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе все сделал правильно»
Наставник ПСЖ поддержал решение форварда команды
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал решение Килиана Мбаппе не переходить в «Реал» и продлить контракт с ПСЖ:
«Парень сделал всё правильно. Многие вещи воспринимались как должное, но он всегда говорил, что не принимал решения. Он сделал это на той неделе, решил остаться.
Я ненавижу людей, которые притворяются жертвами. Но реальность такова, что Килиан год вёл переговоры. У него не было спокойствия, чтобы сконцентрироваться на том, что он должен был делать».
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