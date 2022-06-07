Стало известно, где будет работать Ибрагимович после завершения карьеры

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович после завершения карьеры игрока будет работать в Шведском футбольном союзе (SvFF). Об этом сообщают итальянские СМИ.

40-летний форвард уже достиг устной договоренности с руководством SvFF. Какую именно должность будет занимать Ибрагимович, точно не известно, но она не будет напрямую связана с национальной сборной Швеции.

Когда Ибрагимович завершит карьеру – пока что не известно. Ранее сообщалось, что он хочет продлить контракт с «Миланом» и готов на сокращение зарплаты.