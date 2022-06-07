Ибрагимович готов на снижение зарплаты в Милане

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни встретится с руководством «Милана» для того, чтобы обсудить новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.

Ибрагимович готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Это связано с операцией на колене, из-за которой 40-летний швед пропустит 7-8 месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.