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  4. Ибрагимович готов на снижение зарплаты в Милане
Италия
07 июня 2022, 14:25 |
352
0

Ибрагимович готов на снижение зарплаты в Милане

Форвард не намерен завершать карьеру

07 июня 2022, 14:25 |
352
0
Ибрагимович готов на снижение зарплаты в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни встретится с руководством «Милана» для того, чтобы обсудить новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.

Ибрагимович готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Это связано с операцией на колене, из-за которой 40-летний швед пропустит 7-8 месяцев.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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