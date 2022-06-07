Италия07 июня 2022, 14:25 |
352
0
Ибрагимович готов на снижение зарплаты в Милане
Форвард не намерен завершать карьеру
07 июня 2022, 14:25 |
352
0
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшие дни встретится с руководством «Милана» для того, чтобы обсудить новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце июня.
Ибрагимович готов пойти на существенное сокращение зарплаты. Это связано с операцией на колене, из-за которой 40-летний швед пропустит 7-8 месяцев.
В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2022, 06:00 0
Между поляком и клубом открытый конфликт
Футбол | 07 июня 2022, 07:50 0
Смотрите видеообзор поединка отбора Евро-2023 U-21
Футбол | 07.06.2022, 09:59
Футбол | 06.06.2022, 13:41
Футбол | 06.06.2022, 13:22
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2022, 18:30 4
06.06.2022, 12:00
05.06.2022, 19:40 7
05.06.2022, 22:20 12
05.06.2022, 11:45
05.06.2022, 22:14 1
05.06.2022, 12:11 2
05.06.2022, 16:15 18