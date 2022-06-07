Рамос останется в ПСЖ на следующий сезон

Руководство ПСЖ приняло решение сохранить на следующий сезон Серхио Рамоса. Ранее в клубе хотели избавиться от испанского защитника из-за его постоянных травм.

Сохранить Рамоса руководство ПСЖ убедила важная роль защитника в раздевалке команды. Он положительно влияет на более молодых партнером по команде.

В нынешнем сезоне Рамос провел всего 13 матчей за ПСЖ во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт 36-летнего испанца с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.