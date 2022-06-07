Виталий МИКОЛЕНКО: «Уэльс? Не тот результат, которого мы заслуживали»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко у себя в соцсетях прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Не тот результат, которого мы заслуживали, но это жизнь и нужно идти дальше. Наша главная победа впереди. Спасибо всем, кто болел и верил в нас до последней минуты».