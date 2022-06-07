Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Уэльс? Не тот результат, которого мы заслуживали»
Чемпионат мира
07 июня 2022, 17:24 |
217
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Уэльс? Не тот результат, которого мы заслуживали»

Защитник сборной Украины – о невыходе команды на ЧМ-2022

07 июня 2022, 17:24 |
217
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Уэльс? Не тот результат, которого мы заслуживали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко у себя в соцсетях прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Не тот результат, которого мы заслуживали, но это жизнь и нужно идти дальше. Наша главная победа впереди. Спасибо всем, кто болел и верил в нас до последней минуты».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

По теме:
Ирландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Пресс-конференция Петракова в Дублине. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Футбол | 07 июня 2022, 06:00 0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ о Баварии: «Где же тогда лояльность и уважение?»

Между поляком и клубом открытый конфликт

МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Футбол | 07 июня 2022, 11:08 4
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»

Известный специалист высказался о результатах национальной команды

Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Футбол | 06.06.2022, 20:04
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Джо ДЖОЙС: «Усик патриот, он готов идти воевать»
Бокс | 07.06.2022, 13:22
Джо ДЖОЙС: «Усик патриот, он готов идти воевать»
Джо ДЖОЙС: «Усик патриот, он готов идти воевать»
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Футбол | 07.06.2022, 16:55
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко придется ждать. Хейни согласился на реванш с Камбососом
Ломаченко придется ждать. Хейни согласился на реванш с Камбососом
05.06.2022, 20:18 2
Бокс
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
06.06.2022, 10:45 3
Теннис
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 21:30
Теннис
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
05.06.2022, 16:15 18
Футбол
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 161
Футбол
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем