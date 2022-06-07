Чемпионат мира07 июня 2022, 17:24 |
217
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Уэльс? Не тот результат, которого мы заслуживали»
Защитник сборной Украины – о невыходе команды на ЧМ-2022
07 июня 2022, 17:24 |
217
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко у себя в соцсетях прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Не тот результат, которого мы заслуживали, но это жизнь и нужно идти дальше. Наша главная победа впереди. Спасибо всем, кто болел и верил в нас до последней минуты».
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