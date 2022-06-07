Лига наций07 июня 2022, 16:33 | Обновлено 07 июня 2022, 16:54
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Ирландия – Украина
Поединок состоится в среду, 8 июня, в Дублине
07 июня 2022, 16:33 | Обновлено 07 июня 2022, 16:54
548
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В среду, 8 июня, в Дублине состоится поединок второго тура Лиги наций, в котором Ирландии примет Украину.
Поединок состоится на стадионе «Авива» в Дублине. Арбитр из Словакии Филипп Глова даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Ирландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Индиго TV» и «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.
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