В среду, 8 июня, в Дублине состоится поединок второго тура Лиги наций, в котором Ирландии примет Украину.

Поединок состоится на стадионе «Авива» в Дублине. Арбитр из Словакии Филипп Глова даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

Ирландия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Индиго TV» и «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.