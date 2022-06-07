Чемпионат мира07 июня 2022, 15:37 |
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»
Хавбек сборной Украины – о матче против Уэльса
07 июня 2022, 15:37 |
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Гордость за команду, немного не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине».
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