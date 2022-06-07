Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Гордость за команду, немного не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине».