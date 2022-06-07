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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»
Чемпионат мира
07 июня 2022, 15:37 |
204
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»

Хавбек сборной Украины – о матче против Уэльса

07 июня 2022, 15:37 |
204
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С такой игрой и самоотдачей у нас есть будущее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение 0:1 от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Гордость за команду, немного не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине».

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Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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