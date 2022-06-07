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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 12:05 | Обновлено 07 июня 2022, 12:09
2292
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»

Специалист считает, что Петраков должен и далее работать с национальной командой

07 июня 2022, 12:05 | Обновлено 07 июня 2022, 12:09
2292
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что хочет продолжить карьеру, но о сборной Украины уже не думает.

«Я не уверен, что сейчас стоит менять тренера. Из-за одного поражения не нужно снимать человека, тем более сборная неплохо выглядела. 

Возглавить сборную? Мне не предложат, это уже понятно.

Даст бог, еще пару лет поработаю. Сегодня нет предложений, но завтра они могут появиться. Если не появятся, то ничего страшного, я проработал больше 30-ти лет. А в сборной я сейчас не вижу смысла менять тренера», - сказал Маркевич.

Ранее Маркевич сообщил, что состав сборной Украины надо омолаживать.

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Александр Петраков Мирон Маркевич сборная Украины по футболу
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Источник FanDay
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діду, ти вже задовбав!
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+5
GloryUkraine
Та навіщо ти кому здався, старий нитику.
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+3
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