Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что хочет продолжить карьеру, но о сборной Украины уже не думает.

«Я не уверен, что сейчас стоит менять тренера. Из-за одного поражения не нужно снимать человека, тем более сборная неплохо выглядела.

Возглавить сборную? Мне не предложат, это уже понятно.

Даст бог, еще пару лет поработаю. Сегодня нет предложений, но завтра они могут появиться. Если не появятся, то ничего страшного, я проработал больше 30-ти лет. А в сборной я сейчас не вижу смысла менять тренера», - сказал Маркевич.

Ранее Маркевич сообщил, что состав сборной Украины надо омолаживать.