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  4. Ювентус дает за Морату в два раза меньше, чем хочет Атлетико
Италия
07 июня 2022, 10:30 |
215
0

Ювентус дает за Морату в два раза меньше, чем хочет Атлетико

Испанский форвард хочет остаться в Италии

07 июня 2022, 10:30 |
215
0
Ювентус дает за Морату в два раза меньше, чем хочет Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, выступающий за команду на правах аренды из «Атлетико», хочет остаться в туринской команде.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Ювентус» не готов платить за 29-летнего Морату 35 млн евро — сумму, которая прописана в контракте Альваро в качестве опции выкупа для итальянской команды. Туринцы готовы предложить 15 миллионов и бонусы. Стороны проведут переговоры.

Соглашение между Моратой и «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.

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Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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Источник твиттер Николо Скиры
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