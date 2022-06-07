Ювентус дает за Морату в два раза меньше, чем хочет Атлетико
Испанский форвард хочет остаться в Италии
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, выступающий за команду на правах аренды из «Атлетико», хочет остаться в туринской команде.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Ювентус» не готов платить за 29-летнего Морату 35 млн евро — сумму, которая прописана в контракте Альваро в качестве опции выкупа для итальянской команды. Туринцы готовы предложить 15 миллионов и бонусы. Стороны проведут переговоры.
Соглашение между Моратой и «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.
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