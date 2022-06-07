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  4. Вице-президент Кривбасса: «Мы были готовы, что Бабич уйдет»
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 10:12 |
89
0

Вице-президент Кривбасса: «Мы были готовы, что Бабич уйдет»

Артем Гагарин поки не назвав, хто очолить команду

07 июня 2022, 10:12 |
89
0
Вице-президент Кривбасса: «Мы были готовы, что Бабич уйдет»
Футбол 1/2/3

«Кривбасс» 6 июня официально прекратил сотрудничество с украинским тренером Александром Бабичем. Вице-президент клуба Артем Гагарин прокомментировал это решение.

«Мы обсудили сотрудничество с Александром Александровичем (Бабичем прим.) незадолго до окончания чемпионата. Обсуждали такой вариант, что мы завершим сотрудничество. Клуб был готов к этому.

Хочу отметить, что в «Кривбассе» все решения принимаются коллективно. Наш президент Константин Федорович Караманиц выслушивает все стороны, а затем принимает решение.

Кандидаты на должность тренера? Я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос. Уже названы разные имена – Максимов, Вернидуб... Болельщики с большим интересом ждут старта «Кривбасса» в УПЛ после длительного перерыва, поэтому в прессе могут появиться разные специалисты. А почему не те, кто у нас есть – Геннадий Приходько, Сергей Мазур? Это легенды криворожского футбола.

‎Поэтому я не комментирую специфику имен потенциальных главных тренеров – это некорректно. Далеко смотреть не будем, но и медлить не будем. В итоге новому главному тренеру придется составить планы по подготовке команды к сезону 2022/23, определиться с составом… Так что ждите анонсов от клуба, вскоре все станет понятно», - сказал Гагарин. ‎

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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Артем Гагарин
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Источник FanDay
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