Вице-президент Кривбасса: «Мы были готовы, что Бабич уйдет»

«Кривбасс» 6 июня официально прекратил сотрудничество с украинским тренером Александром Бабичем. Вице-президент клуба Артем Гагарин прокомментировал это решение.

«Мы обсудили сотрудничество с Александром Александровичем (Бабичем прим.) незадолго до окончания чемпионата. Обсуждали такой вариант, что мы завершим сотрудничество. Клуб был готов к этому.

Хочу отметить, что в «Кривбассе» все решения принимаются коллективно. Наш президент Константин Федорович Караманиц выслушивает все стороны, а затем принимает решение.

Кандидаты на должность тренера? Я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос. Уже названы разные имена – Максимов, Вернидуб... Болельщики с большим интересом ждут старта «Кривбасса» в УПЛ после длительного перерыва, поэтому в прессе могут появиться разные специалисты. А почему не те, кто у нас есть – Геннадий Приходько, Сергей Мазур? Это легенды криворожского футбола.

‎Поэтому я не комментирую специфику имен потенциальных главных тренеров – это некорректно. Далеко смотреть не будем, но и медлить не будем. В итоге новому главному тренеру придется составить планы по подготовке команды к сезону 2022/23, определиться с составом… Так что ждите анонсов от клуба, вскоре все станет понятно», - сказал Гагарин. ‎