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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Украина. Премьер лига
06 июня 2022, 11:32 |
847
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс

Специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию

06 июня 2022, 11:32 |
847
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
ФК Кривбасс

«Кривбасс» официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Александром Бабичем. Специалист с обоюдного согласия покинул клуб.

Бабич работал в криворожском клубе с октября 2021 года. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча, выиграв 6 поединков и трижды сыграв в ничью. По результату завершившегося досрочно сезона 2021/22 «Кривбасс» вышел в Украинскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Бабич в ближайшее время может возглавить «Зарю».

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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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