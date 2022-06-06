ОФИЦИАЛЬНО. Бабич покинул Кривбасс
Специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию
«Кривбасс» официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Александром Бабичем. Специалист с обоюдного согласия покинул клуб.
Бабич работал в криворожском клубе с октября 2021 года. Под его руководством команда не проиграла ни одного матча, выиграв 6 поединков и трижды сыграв в ничью. По результату завершившегося досрочно сезона 2021/22 «Кривбасс» вышел в Украинскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что Бабич в ближайшее время может возглавить «Зарю».
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