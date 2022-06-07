Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала
Англия
07 июня 2022, 10:00 |
220
0

Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала

Букайо Сака может покинуть Лондон

07 июня 2022, 10:00 |
220
0
Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака заинтересовал «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Mail, чемпионы Англии внимательно следят за развитием событий. Контракт 20-летнего англичанина истекает 31 июня 2024 года. 

«Арсенал» пытается заключить с Сака долгосрочный контракт, повысить ему зарплату, показав тем самым его важность.

В сезоне 2021/22 Сака сыграл 38 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может купить Александра Зинченко.

По теме:
Йович может перейти в Вест Хэм
Мертенс близок к уходу из Наполи
Черноморец просматривает 5 игроков Десны
Букайо Сака Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Футбол | 06 июня 2022, 13:41 6
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом

Толика не забыли

Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Футбол | 06 июня 2022, 12:35 21
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже

Реакция Валерия Василенко на поражение сборной Украины в Уэльсе

СИДОРЧУК: «Только сейчас начинаем жить. Будет что рассказать своим детям»
Футбол | 07.06.2022, 07:39
СИДОРЧУК: «Только сейчас начинаем жить. Будет что рассказать своим детям»
СИДОРЧУК: «Только сейчас начинаем жить. Будет что рассказать своим детям»
ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию
Футбол | 06.06.2022, 16:18
ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию
ВИДЕО. Магучих снова первая, Надаль торжествует, ставим на Францию
Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
Футбол | 07.06.2022, 01:30
Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
Итоги дня Лиги наций: раздел очков в Сплите, неожиданное поражение Словакии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
06.06.2022, 12:00
Киберспорт
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
06.06.2022, 13:22 4
Футбол
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
05.06.2022, 14:48
Футбол
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 20
Футбол
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 161
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
06.06.2022, 01:55 16
Футбол
Генштаб ВСУ: «Россияне перебрасывают технику на Бахмутское направление»
Генштаб ВСУ: «Россияне перебрасывают технику на Бахмутское направление»
05.06.2022, 12:43
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем