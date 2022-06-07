Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака заинтересовал «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Mail, чемпионы Англии внимательно следят за развитием событий. Контракт 20-летнего англичанина истекает 31 июня 2024 года.

«Арсенал» пытается заключить с Сака долгосрочный контракт, повысить ему зарплату, показав тем самым его важность.

В сезоне 2021/22 Сака сыграл 38 матчей за «Арсенал» в АПЛ, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может купить Александра Зинченко.