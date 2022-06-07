Юрий ГАБОВДА: «Мудрику требуется полное доверие и поддержка»

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Юрий Габовда поделился мнением о восходящей звезде донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

«Мое мнение на счет Мудрика остается неизменным. Еще пару лет назад я говорил, что если бы я был тренером, то этому парню я бы прощал многое на футбольном поле и давал бы ему большие шансы в УПЛ, чтобы он «набивал шишки», как говорится.

По моему мнению, это тот игрок, которому нужно полное доверие и поддержка, и он им не будет пренебрегать, а наоборот, с широкими крыльями лететь вперед! Есть такие игроки, которых такое наоборот портит и игрок перестает от себя требовать большего и останавливается в росте, но мне кажется, что Мудрик другой, поэтому я думаю, что это наше уже настоящее и будущее украинского футбола!» - сказал Габовда.