Черноморец просматривает 5 игроков Десны

«Черноморец» находится в поисках украинских футболистов взамен легионерам команды перед началом нового сезона.

10 июня клуб возобновляет тренировочный процесс, а на просмотре будет 5 бывших игроков «Десны». Главный тренер Роман Григорчук готов руководить командой, учитывая, что легионеров нужно будет заменить на новых украинских игроков. С большой вероятностью, со всеми новичками из Чернигова будут подписаны контракты.

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Наибольшие сложности в составе «моряков» в полузащите. Многие легионеры, подписанные зимой, были именно этого амплуа. Из «Десны» приглашены футболисты, способные сыграть в середине поля.

10 июня команда собирается в Одессе, а 12 едет тренироваться на запад Украины. В Одессе «Черноморец» не планирует находиться.

В клубе рассчитывают, что чемпионат возобновится 20 августа и пройдет в Украине. Задача – бороться за зону еврокубков. Перед сезоном 22/23 команду планируют усиливать.

Ключевые фигуры нового менеджмента остаются, это владельцы Кауфман и Грановский, тренер Григорчук и представитель новых владельцев Владимир Генинсон. Генеральный директор Анатолий Мисюра остается в клубе как представитель Леонида Климова.