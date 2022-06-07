Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец просматривает 5 игроков Десны
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 08:47 |
936
0

Черноморец просматривает 5 игроков Десны

Одесситы сделают ставку на украинцев

07 июня 2022, 08:47 |
936
0
Черноморец просматривает 5 игроков Десны
ФК Черноморец. Роман Григорчук

«Черноморец» находится в поисках украинских футболистов взамен легионерам команды перед началом нового сезона.

10 июня клуб возобновляет тренировочный процесс, а на просмотре будет 5 бывших игроков «Десны». Главный тренер Роман Григорчук готов руководить командой, учитывая, что легионеров нужно будет заменить на новых украинских игроков. С большой вероятностью, со всеми новичками из Чернигова будут подписаны контракты.

Наибольшие сложности в составе «моряков» в полузащите. Многие легионеры, подписанные зимой, были именно этого амплуа. Из «Десны» приглашены футболисты, способные сыграть в середине поля.

10 июня команда собирается в Одессе, а 12 едет тренироваться на запад Украины. В Одессе «Черноморец» не планирует находиться.

В клубе рассчитывают, что чемпионат возобновится 20 августа и пройдет в Украине. Задача – бороться за зону еврокубков. Перед сезоном 22/23 команду планируют усиливать.

Ключевые фигуры нового менеджмента остаются, это владельцы Кауфман и Грановский, тренер Григорчук и представитель новых владельцев Владимир Генинсон. Генеральный директор Анатолий Мисюра остается в клубе как представитель Леонида Климова.

По теме:
Ман Сити и Ливерпуль хотят купить молодую звезду Арсенала
Йович может перейти в Вест Хэм
Мертенс близок к уходу из Наполи
Черноморец Одесса Десна Чернигов трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 14:43 3
Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина

Александр Шамич считает, что его коллега поступил очень неправильно

Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Футбол | 07 июня 2022, 01:15 0
Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией
Полтора часа без электричества. Дания одержала трудную победу над Австрией

Старт поединка Лиги наций в Вене был задержан из-за проблем с освещением

Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.06.2022, 07:50
Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Футбол | 06.06.2022, 13:22
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Очередное неуважение к сборной Украины»
Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Футбол | 06.06.2022, 09:32
Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Гари ЛИНЕКЕР: «Жаль, что Уэльс вышел на ЧМ-2022 ценой вылета Украины»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
ВСУ под Попасной ликвидировали российского генерала Кутузова
06.06.2022, 07:13 3
Война
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
06.06.2022, 10:45 3
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 20
Футбол
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 161
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
06.06.2022, 12:00
Киберспорт
ВИДЕО. Волков нокаутировал Розенструйка в главном бою UFC Fight Night 207
ВИДЕО. Волков нокаутировал Розенструйка в главном бою UFC Fight Night 207
05.06.2022, 08:46
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем