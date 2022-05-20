Черноморец намерен участвовать в новом сезоне, Григорчук останется тренером

По информации СМИ, если сезон УПЛ 2022/23 состоится, то «Черноморец» намерен принимать участие в розыгрыше чемпионата.

Наставник Роман Григорчук останется работать в одесской команде. Более того, тренер ждет возвращения легионеров, которых клуб подписывал до начала полномасштабной войны.

В клубе считают, что новый сезон начнется в конце августа и будет проведен в Турции.