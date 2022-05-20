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  4. Черноморец намерен участвовать в новом сезоне, Григорчук останется тренером
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 16:45 |
409
0

Черноморец намерен участвовать в новом сезоне, Григорчук останется тренером

В клубе считают, что сезон стартует в Турции

20 мая 2022, 16:45 |
409
0
Черноморец намерен участвовать в новом сезоне, Григорчук останется тренером
chernomorets.odessa.ua

По информации СМИ, если сезон УПЛ 2022/23 состоится, то «Черноморец» намерен принимать участие в розыгрыше чемпионата.

Наставник Роман Григорчук останется работать в одесской команде. Более того, тренер ждет возвращения легионеров, которых клуб подписывал до начала полномасштабной войны.

В клубе считают, что новый сезон начнется в конце августа и будет проведен в Турции.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
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Источник Трибуна
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