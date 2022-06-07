Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»
Хавбек «Реала» высказался о юбилее
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Франции (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Полузащитник Лука Модрич провел свой 150-й матч за национальную команду.
«Это было феноменальное чувство, я счастлив и горжусь тем, что провел 150 матчей за национальную команду Хорватии. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в конце, и нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать ещё несколько очков», - сказал Модрич.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Адриен Рабьо открыл счет, а затем Андрей Крамарич ответил голом с пенальти
Реакция Валерия Василенко на поражение сборной Украины в Уэльсе