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  4. Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»
Лига наций
07 июня 2022, 03:48 |
14
0

Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»

Хавбек «Реала» высказался о юбилее

07 июня 2022, 03:48 |
14
0
Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Франции (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Полузащитник Лука Модрич провел свой 150-й матч за национальную команду.

«Это было феноменальное чувство, я счастлив и горжусь тем, что провел 150 матчей за национальную команду Хорватии. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в конце, и нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать ещё несколько очков», - сказал Модрич.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.

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Лука Модрич сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу Лига наций Хорватия - Франция
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Источник УЕФА
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