Лука МОДРИЧ: «Горжусь, что провел 150 матчей за сборную Хорватии»

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Франции (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Полузащитник Лука Модрич провел свой 150-й матч за национальную команду.

«Это было феноменальное чувство, я счастлив и горжусь тем, что провел 150 матчей за национальную команду Хорватии. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в конце, и нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать ещё несколько очков», - сказал Модрич.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.