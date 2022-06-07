Зверев должен сыграть на US Open

Третья ракетка мира Александр Зверев уже начал восстановление после травмы, которую он получил в полуфинале Ролан Гаррос.

У немецкого спортсмена разрыв боковых связок правой ноги. Зверев точно пропустит травяной сезон.

Как сообщает L'Equipe, теннисист пропустит от шести до восьми недель. Зверев надеется вернуться на корт в начале августа с туром по США. Главная цель Александра – быть готовим к US Open.