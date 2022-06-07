ATP07 июня 2022, 01:21 | Обновлено 07 июня 2022, 01:39
83
0
Зверев должен сыграть на US Open
Немецкий теннисист будет восстанавливаться около двух месяцев
07 июня 2022, 01:21 | Обновлено 07 июня 2022, 01:39
83
0
Третья ракетка мира Александр Зверев уже начал восстановление после травмы, которую он получил в полуфинале Ролан Гаррос.
У немецкого спортсмена разрыв боковых связок правой ноги. Зверев точно пропустит травяной сезон.
Как сообщает L'Equipe, теннисист пропустит от шести до восьми недель. Зверев надеется вернуться на корт в начале августа с туром по США. Главная цель Александра – быть готовим к US Open.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2022, 23:14 1
Защитник сборной Украины – о поражении от Уэльса
Футбол | 06 июня 2022, 13:41 6
Толика не забыли
Теннис | 06.06.2022, 10:45
Футбол | 06.06.2022, 12:44
Футбол | 06.06.2022, 12:35
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2022, 21:45 25
06.06.2022, 12:10 3
05.06.2022, 07:10 1
05.06.2022, 22:14 1
05.06.2022, 07:30 20
06.06.2022, 01:55 16
05.06.2022, 17:35 7
05.06.2022, 09:13 1