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ATP
07 июня 2022, 01:21 | Обновлено 07 июня 2022, 01:39
83
0

Зверев должен сыграть на US Open

Немецкий теннисист будет восстанавливаться около двух месяцев

07 июня 2022, 01:21 | Обновлено 07 июня 2022, 01:39
83
0
Зверев должен сыграть на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракетка мира Александр Зверев уже начал восстановление после травмы, которую он получил в полуфинале Ролан Гаррос.

У немецкого спортсмена разрыв боковых связок правой ноги. Зверев точно пропустит травяной сезон.

Как сообщает L'Equipe, теннисист пропустит от шести до восьми недель. Зверев надеется вернуться на корт в начале августа с туром по США. Главная цель Александра – быть готовим к US Open.

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травма Александр Зверев Ролан Гаррос 2022 US Open 2022
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Источник L'Equipe
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