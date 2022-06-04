ЗВЕРЕВ: «Судя по снимкам, я порвал несколько боковых связок правой ноги»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о травме, которую он получил в полуфинальном матче Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.

«Сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первым медосмотрам, похоже, я порвал несколько боковых связок правой ноги.

В понедельник я полечу в Германию, чтобы пройти дальнейшее обследование и определить, как лучше и быстрее восстановиться», – написал Зверев в инстаграме.