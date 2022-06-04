Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЗВЕРЕВ: «Судя по снимкам, я порвал несколько боковых связок правой ноги»
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 20:00 |
326
1

ЗВЕРЕВ: «Судя по снимкам, я порвал несколько боковых связок правой ноги»

Немецкий теннисист – о тяжести повреждения

04 июня 2022, 20:00 |
326
1
ЗВЕРЕВ: «Судя по снимкам, я порвал несколько боковых связок правой ноги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о травме, которую он получил в полуфинальном матче Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.

«Сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первым медосмотрам, похоже, я порвал несколько боковых связок правой ноги.

В понедельник я полечу в Германию, чтобы пройти дальнейшее обследование и определить, как лучше и быстрее восстановиться», – написал Зверев в инстаграме.

По теме:
ВИДЕО. Как Свёнтек второй титул на Ролан Гаррос выиграла
Американки проиграли 9 из 10 последних финалов турниров Grand Slam
Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Рафаэль Надаль травма Александр Зверев Ролан Гаррос 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2022, 22:54 3
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос

Пришлось приостановить полуфинал турнира

Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Футбол | 04 июня 2022, 15:51 5
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника

Виктор Скрипник точно покинет команду

ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Футбол | 04.06.2022, 04:00
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Теннис | 03.06.2022, 19:37
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Теннис | 04.06.2022, 10:10
Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Уимблдон. Три украинки заявились в основную сетку
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
yan2018
Визжал, как ребенок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
03.06.2022, 18:20 8
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 7
Футбол
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
02.06.2022, 20:08 1
Футбол
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с подводной лодки рашистов
04.06.2022, 05:19
Война
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
02.06.2022, 17:11 3
Война
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
03.06.2022, 12:25 1
Футбол
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
02.06.2022, 19:54 16
Футбол
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
02.06.2022, 16:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем