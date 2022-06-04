Ролан Гаррос04 июня 2022, 20:00 |
326
1
ЗВЕРЕВ: «Судя по снимкам, я порвал несколько боковых связок правой ноги»
Немецкий теннисист – о тяжести повреждения
04 июня 2022, 20:00 |
326
1
Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о травме, которую он получил в полуфинальном матче Ролан Гаррос против Рафаэля Надаля.
«Сейчас я возвращаюсь домой. Судя по первым медосмотрам, похоже, я порвал несколько боковых связок правой ноги.
В понедельник я полечу в Германию, чтобы пройти дальнейшее обследование и определить, как лучше и быстрее восстановиться», – написал Зверев в инстаграме.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 июня 2022, 22:54 3
Пришлось приостановить полуфинал турнира
Футбол | 04 июня 2022, 15:51 5
Виктор Скрипник точно покинет команду
Футбол | 04.06.2022, 04:00
Теннис | 03.06.2022, 19:37
Теннис | 04.06.2022, 10:10
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Визжал, как ребенок
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2022, 18:20 8
03.06.2022, 11:19 7
02.06.2022, 20:08 1
04.06.2022, 05:19
02.06.2022, 17:11 3
03.06.2022, 12:25 1
02.06.2022, 19:54 16
02.06.2022, 16:11 4