6 июня, на следующее утро после финального поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1), сборная Украины выехала в аэропорт.

В 11:30 сборная Украины вылетела из Кардиффа в Дублин, где сыграет свой первый матч в новом розыгрыше Лиги наций. Полет над Ирландским морем, разделяющим острова Великобритании, длился 50 минут. С аэродрома сборная традиционно направилась в гостиницу: украинцы остановились в Radisson Blue на окраине Дублина.

Отдохнув три часа, команда отправилась на тренировку, состоявшуюся на одном из полей кампуса Университетского колледжа Дублина UCD. В кампусе проживает более 30 тысяч студентов, а спортивный центр насчитывает 13 полей для разных видов спорта, семь из которых – натуральные газоны для футбола, одно – для регби, а еще три – для самой популярной ирландской игры, гельского футбола.

6 июня в вечернем занятии приняло участие 16 игроков. Исполнители, вышедшие на матч в Уэльсе в стартовом составе, совершали восстановительные процедуры (по желанию могли совершить пробежку или стретчинг). Основная группа сборников после разминки и квадратов нарабатывала структуру игры во время тактических занятий. После этого футболисты закрепили наигровку в формате игровых серий.

7 июня национальная команда проведет официальную тренировку на стадионе «Авива» (начало – в 19:00 по местному времени, 21:00 по Киеву). За полчаса до него главный тренер и игрок сборной встретятся с журналистами в конференц-зале арены.

Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций