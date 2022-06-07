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Лига наций
07 июня 2022, 02:40 | Обновлено 07 июня 2022, 02:43
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Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций

Сине-желтые провели первую тренировку в Ирландии

07 июня 2022, 02:40 | Обновлено 07 июня 2022, 02:43
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0
Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций
УАФ

6 июня, на следующее утро после финального поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1), сборная Украины выехала в аэропорт.

В 11:30 сборная Украины вылетела из Кардиффа в Дублин, где сыграет свой первый матч в новом розыгрыше Лиги наций. Полет над Ирландским морем, разделяющим острова Великобритании, длился 50 минут. С аэродрома сборная традиционно направилась в гостиницу: украинцы остановились в Radisson Blue на окраине Дублина.

Отдохнув три часа, команда отправилась на тренировку, состоявшуюся на одном из полей кампуса Университетского колледжа Дублина UCD. В кампусе проживает более 30 тысяч студентов, а спортивный центр насчитывает 13 полей для разных видов спорта, семь из которых – натуральные газоны для футбола, одно – для регби, а еще три – для самой популярной ирландской игры, гельского футбола.

6 июня в вечернем занятии приняло участие 16 игроков. Исполнители, вышедшие на матч в Уэльсе в стартовом составе, совершали восстановительные процедуры (по желанию могли совершить пробежку или стретчинг). Основная группа сборников после разминки и квадратов нарабатывала структуру игры во время тактических занятий. После этого футболисты закрепили наигровку в формате игровых серий.

7 июня национальная команда проведет официальную тренировку на стадионе «Авива» (начало – в 19:00 по местному времени, 21:00 по Киеву). За полчаса до него главный тренер и игрок сборной встретятся с журналистами в конференц-зале арены.

Перелет в Дублин и тренировка. Сборная Украины переключается на Лигу наций

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Источник Украинская ассоциация футбола
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