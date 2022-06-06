Николай ШАПАРЕНКО: «Большая честь быть украинцем»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко у себя в Инстаграме прокомментировал невыход команды на ЧМ-2022:

«Большая честь быть украинцем и играть за нашу родную сборную!

К сожалению, наш путь остановился в шаге от мечты каждого футболиста и болельщика! Спасибо за поддержку каждому, кто был на стадионе и у экранов!

Наша главная победа еще впереди, уверен, мы одержим ее обязательно вместе! Слава Украине!».