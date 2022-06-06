Чемпионат мира06 июня 2022, 23:59 | Обновлено 07 июня 2022, 00:00
193
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Большая честь быть украинцем»
Хавбек сборной Украины – о матче с Уэльсом
06 июня 2022, 23:59 | Обновлено 07 июня 2022, 00:00
193
0
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко у себя в Инстаграме прокомментировал невыход команды на ЧМ-2022:
«Большая честь быть украинцем и играть за нашу родную сборную!
К сожалению, наш путь остановился в шаге от мечты каждого футболиста и болельщика! Спасибо за поддержку каждому, кто был на стадионе и у экранов!
Наша главная победа еще впереди, уверен, мы одержим ее обязательно вместе! Слава Украине!».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 июня 2022, 15:42 5
Екатерина Усик раскритиковала политику некоторых стран Европы
Футбол | 06 июня 2022, 22:39 0
Клуб Руслана Малиновского может потерять главного тренера
Футбол | 06.06.2022, 12:10
Футбол | 06.06.2022, 12:35
Футбол | 06.06.2022, 03:45
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2022, 06:00
Теннис
05.06.2022, 22:00 14
05.06.2022, 07:40 3
05.06.2022, 21:45 25
05.06.2022, 12:11 2
06.06.2022, 13:22 4
05.06.2022, 19:40 7