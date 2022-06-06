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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Большая честь быть украинцем»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 23:59 | Обновлено 07 июня 2022, 00:00
193
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Большая честь быть украинцем»

Хавбек сборной Украины – о матче с Уэльсом

06 июня 2022, 23:59 | Обновлено 07 июня 2022, 00:00
193
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Большая честь быть украинцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко у себя в Инстаграме прокомментировал невыход команды на ЧМ-2022:

«Большая честь быть украинцем и играть за нашу родную сборную!

К сожалению, наш путь остановился в шаге от мечты каждого футболиста и болельщика! Спасибо за поддержку каждому, кто был на стадионе и у экранов!

Наша главная победа еще впереди, уверен, мы одержим ее обязательно вместе! Слава Украине!».

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Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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