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  4. Николай МАТВИЕНКО: «Позади – опыт, впереди – победа»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 23:14 |
129
1

Николай МАТВИЕНКО: «Позади – опыт, впереди – победа»

Защитник сборной Украины – о поражении от Уэльса

06 июня 2022, 23:14 |
129
1
Николай МАТВИЕНКО: «Позади – опыт, впереди – победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко у себя в соцсетях прокомментировал поражение от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Большая честь быть украинцем. Позади – опыт, впереди – победа».

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Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Вроде ж уже достаточно опытные, не щеглы зеленые по 19 лет. 
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