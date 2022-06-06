Чемпионат мира06 июня 2022, 23:14 |
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Николай МАТВИЕНКО: «Позади – опыт, впереди – победа»
Защитник сборной Украины – о поражении от Уэльса
06 июня 2022, 23:14 |
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Защитник сборной Украины Николай Матвиенко у себя в соцсетях прокомментировал поражение от Уэльса в плей-офф отбора на ЧМ-2022:
«Большая честь быть украинцем. Позади – опыт, впереди – победа».
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Вроде ж уже достаточно опытные, не щеглы зеленые по 19 лет.
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