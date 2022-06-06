WTA06 июня 2022, 22:22 |
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Ноттингем. Снигур сыграет с шестой сеяной
Стала известна первая соперница украинки
06 июня 2022, 22:22 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Англия).
В первом раунде украинская теннисистка сыграет с 40-й ракеткой мира Элисон Риск. Американка посеяна на турнире под шестым номером.
Турнир в Ноттингеме пройдет с 6 по 12 июня.
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