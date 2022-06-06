Ноттингем. Снигур сыграет с шестой сеяной

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Англия).

В первом раунде украинская теннисистка сыграет с 40-й ракеткой мира Элисон Риск. Американка посеяна на турнире под шестым номером.

Турнир в Ноттингеме пройдет с 6 по 12 июня.