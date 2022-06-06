Снигур пробилась в основу травяного турнира в Ноттингеме
Дарья в непростом матче переиграла соперницу из США
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжает побеждать на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
В финале отбора украинка переиграла Даниэль Лао из США (№275 WTA).
Ноттингем. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Даниэль Лао (США) – 7:6(5), 4:6, 6:4
Потенциальные соперницы Дарьи в основе: Ребекка Марино (Канада), Магдалена Фрех (Польша), Чжан Шуай (Китай), Магда Линетт (Польша), Элисон Риск (США) и Татьяна Мария (Германия).
В прошлом году Снигур играла на 100-тысячнике в Ноттингеме, где остановилась во втором круге.
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