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  4. Снигур пробилась в основу травяного турнира в Ноттингеме
WTA
06 июня 2022, 18:50 |
179
0

Снигур пробилась в основу травяного турнира в Ноттингеме

Дарья в непростом матче переиграла соперницу из США

06 июня 2022, 18:50 |
179
0
Снигур пробилась в основу травяного турнира в Ноттингеме
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) продолжает побеждать на травяном турнире WTA 250 в Великобритании.
 
В финале отбора украинка переиграла Даниэль Лао из США (№275 WTA). 

Ноттингем. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Даниэль Лао (США) – 7:6(5), 4:6, 6:4

Потенциальные соперницы Дарьи в основе: Ребекка Марино (Канада), Магдалена Фрех (Польша), Чжан Шуай (Китай), Магда Линетт (Польша), Элисон Риск (США) и Татьяна Мария (Германия). 

В прошлом году Снигур играла на 100-тысячнике в  Ноттингеме, где остановилась во втором круге.

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Источник Sport.ua
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