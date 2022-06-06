Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии

Контракт Маттейса Де Лигта с «Ювентусом» истекает летом 2024 года. Туринский клуб хочет продлить соглашение с защитником, однако 22-летний голландец не очень в этом заинтересован.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Де Лигт готов продлить контракт на 1-2 года, но только в том случае, если в новом соглашении сумма отступных станет значительно ниже. Сейчас она составляет 120 миллионов евро.

Сейчас интерес к Де Лигту проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».