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  4. Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии
Италия
06 июня 2022, 22:01 |
204
0

Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии

Защитник хочет снизить сумму, прописанную в клаусуле

06 июня 2022, 22:01 |
204
0
Де Лигт готов продлить контракт с Ювентусом при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Маттейса Де Лигта с «Ювентусом» истекает летом 2024 года. Туринский клуб хочет продлить соглашение с защитником, однако 22-летний голландец не очень в этом заинтересован.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Де Лигт готов продлить контракт на 1-2 года, но только в том случае, если в новом соглашении сумма отступных станет значительно ниже. Сейчас она составляет 120 миллионов евро.

Сейчас интерес к Де Лигту проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Маттейс де Лигт Ювентус
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Источник Caughtoffside
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