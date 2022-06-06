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  4. Хертогенбос. Стала известна первая соперница Калининой
WTA
06 июня 2022, 19:24 |
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Хертогенбос. Стала известна первая соперница Калининой

Украинка сыграет с победителем квалификации

06 июня 2022, 19:24 |
155
0
Хертогенбос. Стала известна первая соперница Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Определилась первая соперница Ангелины Калининой на травяном турнире WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). Украинка сыграет с Оливией Градецки из Австралии. 166-я ракетка мира пробилась в основную сетку турнира сквозь сито квалификации.

Турнир в Хертогенбосе пройдет с 6 по 12 июня.

Напомним, сегодня Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины. Она занимает 35-ю позицию в рейтинге WTA.

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Источник Sport.ua
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