WTA06 июня 2022, 19:24 |
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Хертогенбос. Стала известна первая соперница Калининой
Украинка сыграет с победителем квалификации
06 июня 2022, 19:24 |
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Определилась первая соперница Ангелины Калининой на травяном турнире WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). Украинка сыграет с Оливией Градецки из Австралии. 166-я ракетка мира пробилась в основную сетку турнира сквозь сито квалификации.
Турнир в Хертогенбосе пройдет с 6 по 12 июня.
Напомним, сегодня Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины. Она занимает 35-ю позицию в рейтинге WTA.
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