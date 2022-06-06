Хертогенбос. Стала известна первая соперница Калининой

Определилась первая соперница Ангелины Калининой на травяном турнире WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). Украинка сыграет с Оливией Градецки из Австралии. 166-я ракетка мира пробилась в основную сетку турнира сквозь сито квалификации.

Турнир в Хертогенбосе пройдет с 6 по 12 июня.

Напомним, сегодня Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины. Она занимает 35-ю позицию в рейтинге WTA.