Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Анетт Контавейт впервые стала второй ракеткой мира
После завершения Открытого чемпионата Франции по теннису в первой десятке мирового рейтинга состоялось несколько изменений. Прошлогодняя победительница Барбора Крейчикова опустилась сразу на 14-ю позицию, второй ракеткой мира стала эстонка Анетт Контавейт. Личное достижение установила туниска Онс Жабер – четвертое место. Также в топ-10 дебютировала американка Джессика Пегула.
Финалистка Кори Гауфф обновила личный рекорд и стала тринадцатой, британка Эмма Радукану уже одиннадцатая, а канадка Лейла Фернандес замкнула топ-15. Полуфиналистка Мартина Тревизан в 28 лет дебютировала в топ-30.
Топ-10 рейтинга WTA
Ангелина Калинина не просто установила личное достижение, но еще и дебютировала в статусе первой ракетки Украины. Много потеряла Марта Костюк, теперь она вместе с Даяной Ястремской находится в конце восьмого десятка. Несколько строчек добавили Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндл. Катарина Завацкая продолжает терять позиции.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке Свёнтек набрала уже почти в три раза больше очков, чем ближайшая из преследовательниц. Пегула поднялась в тройку лучших, Гауфф ворвалась с третьего десятка сразу на четвертое место.
Чемпионская гонка WTA
Калинина удержалась на своей позиции, остальные в основном потеряли, немного потянулись Катарина Завацкая и Леся Цуренко.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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