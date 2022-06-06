Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины

После завершения Открытого чемпионата Франции по теннису в первой десятке мирового рейтинга состоялось несколько изменений. Прошлогодняя победительница Барбора Крейчикова опустилась сразу на 14-ю позицию, второй ракеткой мира стала эстонка Анетт Контавейт. Личное достижение установила туниска Онс Жабер – четвертое место. Также в топ-10 дебютировала американка Джессика Пегула.

Финалистка Кори Гауфф обновила личный рекорд и стала тринадцатой, британка Эмма Радукану уже одиннадцатая, а канадка Лейла Фернандес замкнула топ-15. Полуфиналистка Мартина Тревизан в 28 лет дебютировала в топ-30.

Топ-10 рейтинга WTA

Ангелина Калинина не просто установила личное достижение, но еще и дебютировала в статусе первой ракетки Украины. Много потеряла Марта Костюк, теперь она вместе с Даяной Ястремской находится в конце восьмого десятка. Несколько строчек добавили Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндл. Катарина Завацкая продолжает терять позиции.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Свёнтек набрала уже почти в три раза больше очков, чем ближайшая из преследовательниц. Пегула поднялась в тройку лучших, Гауфф ворвалась с третьего десятка сразу на четвертое место.

Чемпионская гонка WTA

Калинина удержалась на своей позиции, остальные в основном потеряли, немного потянулись Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA