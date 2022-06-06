Лига наций06 июня 2022, 18:35 |
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Лукаку не сможет сыграть против Польши в Лиге наций
Бельгийский форвард получил повреждение
06 июня 2022, 18:35 |
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29-летний нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги наций против Польши.
Лучший бомбардир в истории бельгийской сборной повредил голеностоп в игре с Нидерландами (1:4) 3 июня и был заменен.
Лукаку начал лечение и не поможет «красным дьяволам» в матче с поляками 8 июня.
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