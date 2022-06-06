Лукаку не сможет сыграть против Польши в Лиге наций

29-летний нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги наций против Польши.

Лучший бомбардир в истории бельгийской сборной повредил голеностоп в игре с Нидерландами (1:4) 3 июня и был заменен.

Лукаку начал лечение и не поможет «красным дьяволам» в матче с поляками 8 июня.