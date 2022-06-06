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  4. Лукаку не сможет сыграть против Польши в Лиге наций
Лига наций
06 июня 2022, 18:35 |
107
0

Лукаку не сможет сыграть против Польши в Лиге наций

Бельгийский форвард получил повреждение

06 июня 2022, 18:35 |
107
0
Лукаку не сможет сыграть против Польши в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

29-летний нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч Лиги наций против Польши.

Лучший бомбардир в истории бельгийской сборной повредил голеностоп в игре с Нидерландами (1:4) 3 июня и был заменен.

Лукаку начал лечение и не поможет «красным дьяволам» в матче с поляками 8 июня.

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Источник Sport.ua
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