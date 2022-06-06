Защитник сборной Уэльса: «Поехать на чемпионат мира – просто невероятно»

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Я никогда представить не мог даже того, что вообще буду играть за сборную Уэльса, а уж поехать с ней на чемпионат мира – это просто невероятно», - сказал Робертс.