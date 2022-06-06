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Чемпионат мира
06 июня 2022, 17:37 | Обновлено 06 июня 2022, 17:41
202
0

Защитник сборной Уэльса: «Поехать на чемпионат мира – просто невероятно»

Коннор Робертс – о победе над Украиной

06 июня 2022, 17:37 | Обновлено 06 июня 2022, 17:41
202
0
Защитник сборной Уэльса: «Поехать на чемпионат мира – просто невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Робертс

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Я никогда представить не мог даже того, что вообще буду играть за сборную Уэльса, а уж поехать с ней на чемпионат мира – это просто невероятно», - сказал Робертс.

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Источник Sky Sports
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