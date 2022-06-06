Англия06 июня 2022, 17:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
Новое соглашение 36-летнего хавбека рассчитано на один сезон
06 июня 2022, 17:17 |
242
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Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с английским «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Действующий контракт англичанина с мерсисайдцами заканчивался в конце июня 2022 года.
36-летний Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее футболист пять лет играл за «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в «Ливерпуле».
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