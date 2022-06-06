Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
Англия
06 июня 2022, 17:17 |
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером

Новое соглашение 36-летнего хавбека рассчитано на один сезон

06 июня 2022, 17:17 |
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с английским «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Действующий контракт англичанина с мерсисайдцами заканчивался в конце июня 2022 года.

36-летний Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее футболист пять лет играл за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в «Ливерпуле».

По теме:
Бавария и Ливерпуль не могут договориться по трансферу Мане
Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле
Ливерпуль отклонил предложение Баварии по трансферу Мане
Ливерпуль Джеймс Милнер продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
Футбол | 05 июня 2022, 20:10 17
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти

Украина проигрывает Уэльсу после первого тайма решающего матча

ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Футбол | 06 июня 2022, 13:41 3
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом

Толика не забыли

ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
Футбол | 05.06.2022, 22:00
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
ПЕТРАКОВ: «Не хватило забитого гола. В раздевалке стоит гробовая тишина»
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Футбол | 05.06.2022, 17:35
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Футбол | 06.06.2022, 15:19
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уэльс оказался мастеровитее и удачливее»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
04.06.2022, 23:50
Футбол
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка
05.06.2022, 11:45
Война
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
05.06.2022, 22:14 1
Другие виды
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 160
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
05.06.2022, 18:30 4
Футбол
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
05.06.2022, 22:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем