ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продлил контракт с Милнером

Полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с английским «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Действующий контракт англичанина с мерсисайдцами заканчивался в конце июня 2022 года.

36-летний Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее футболист пять лет играл за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в «Ливерпуле».