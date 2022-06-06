Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле
Ветеран согласен на снижение зарплаты
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер намерен продолжить карьеру в клубе.
Как сообщает источник, 36-летний футболист готов на снижение зарплаты. Новый контракт будет рассчитан ещё на год. Стороны уже начали переговоры.
Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность.
Футболист играет за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать Пулишича на замену Мане.
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