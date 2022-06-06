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  4. Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле
Англия
06 июня 2022, 09:54 |
109
0

Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле

Ветеран согласен на снижение зарплаты

06 июня 2022, 09:54 |
109
0
Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер намерен продолжить карьеру в клубе.

Как сообщает источник, 36-летний футболист готов на снижение зарплаты. Новый контракт будет рассчитан ещё на год. Стороны уже начали переговоры.

Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность.

Футболист играет за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать Пулишича на замену Мане.

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Источник The Athletic
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