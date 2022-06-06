Милнер готов получать меньше, чтобы остаться в Ливерпуле

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер намерен продолжить карьеру в клубе.

Как сообщает источник, 36-летний футболист готов на снижение зарплаты. Новый контракт будет рассчитан ещё на год. Стороны уже начали переговоры.

Ранее Милнер получил орден Британской империи степени кавалера за заслуги перед футболом и благотворительность.

Футболист играет за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать Пулишича на замену Мане.