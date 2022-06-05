Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане

«Ливерпуль» этим летом покинет сенегальский форвард Садио Мане.

Как сообщет источник, на замену Мане «красные» намерены подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

В минувшем сезоне Пулишич забил 8 голов и отдал 4 передачи в 38 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мане согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».