Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане
Английский клуб нашел, кем заменить сенегальского форварда
«Ливерпуль» этим летом покинет сенегальский форвард Садио Мане.
Как сообщет источник, на замену Мане «красные» намерены подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича.
В минувшем сезоне Пулишич забил 8 голов и отдал 4 передачи в 38 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мане согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».
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