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  4. Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане
Англия
05 июня 2022, 12:25 |
286
0

Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане

Английский клуб нашел, кем заменить сенегальского форварда

05 июня 2022, 12:25 |
286
0
Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» этим летом покинет сенегальский форвард Садио Мане.

Как сообщет источник, на замену Мане «красные» намерены подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

В минувшем сезоне Пулишич забил 8 голов и отдал 4 передачи в 38 матчах за «Челси» во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что Мане согласовал условия трехлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».

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Кристиан Пулишич Ливерпуль Садио Мане Челси трансферы трансферы АПЛ
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Источник Sport1
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