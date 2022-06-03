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  4. Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон
Германия
03 июня 2022, 09:58 | Обновлено 03 июня 2022, 10:13
574
3

Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон

Мюнхенский клуб вскоре усилится лидером «Ливерпуля»

03 июня 2022, 09:58 | Обновлено 03 июня 2022, 10:13
574
3
Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» пытается оформить трансфер форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

Как сообщает источник, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич убедил Садио перейти в «Баварию», сказав, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня. 

Если трансфер состоится, сенегалец войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Баварии» – ему дадут контракт с зарплатой около 20 млн евро в год до уплаты налогов. В «Ливерпуле» вингер получает 12 млн евро до налогов.

Приход Мане можут повлиять на будущее вингера «Баварии» Сержа Гнабри, контракт которого с клубом действует до 2023 года. Немецкий хавбек может покинуть клуб.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Мане.

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Ливерпуль трансферы Бавария Садио Мане трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Николо Скира
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Источник Sport1
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Антон Сухина
Це Мане, а не Мбаппе
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0
Sart18
Думав сага з мбаппе закінчилась)
Але тут ще Баварія і спорт юа вирішив закрутити))
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-1
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