Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон
Мюнхенский клуб вскоре усилится лидером «Ливерпуля»
«Бавария» пытается оформить трансфер форварда «Ливерпуля» Садио Мане.
Как сообщает источник, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич убедил Садио перейти в «Баварию», сказав, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня.
Если трансфер состоится, сенегалец войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Баварии» – ему дадут контракт с зарплатой около 20 млн евро в год до уплаты налогов. В «Ливерпуле» вингер получает 12 млн евро до налогов.
Приход Мане можут повлиять на будущее вингера «Баварии» Сержа Гнабри, контракт которого с клубом действует до 2023 года. Немецкий хавбек может покинуть клуб.
Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Мане.
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