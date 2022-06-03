Бавария готова платить Мане 20 млн евро за сезон

«Бавария» пытается оформить трансфер форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

Как сообщает источник, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич убедил Садио перейти в «Баварию», сказав, что в Мюнхене он станет новой звездой топ-уровня.

Если трансфер состоится, сенегалец войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Баварии» – ему дадут контракт с зарплатой около 20 млн евро в год до уплаты налогов. В «Ливерпуле» вингер получает 12 млн евро до налогов.

Приход Мане можут повлиять на будущее вингера «Баварии» Сержа Гнабри, контракт которого с клубом действует до 2023 года. Немецкий хавбек может покинуть клуб.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать Мане.