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  4. ПСЖ пытается перехватить Мане у Баварии
Англия
01 июня 2022, 20:43 |
494
0

ПСЖ пытается перехватить Мане у Баварии

Форвард «Ливерпуля» может продолжить карьеру во Франции

01 июня 2022, 20:43 |
494
0
ПСЖ пытается перехватить Мане у Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане покинет клуб нынешним летом. 30-летний сенегалец находится в шаге от перехода в «Баварию».

В ситуацию пытается вмешаться ПСЖ, который хочет перехватить игрока у «Баварии». «Ливерпулю» чемпионы Франции предлагают те же 30 миллионов евро, что и «Бавария». А вот условия личного контракта, которые предлагает ПСЖ, более щедрые, чем предложение «Баварии».

В нынешнем сезоне на счету Мане 23 гола и 5 ассистов в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Садио Мане Ливерпуль Бавария ПСЖ
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