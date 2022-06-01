ПСЖ пытается перехватить Мане у Баварии

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане покинет клуб нынешним летом. 30-летний сенегалец находится в шаге от перехода в «Баварию».

В ситуацию пытается вмешаться ПСЖ, который хочет перехватить игрока у «Баварии». «Ливерпулю» чемпионы Франции предлагают те же 30 миллионов евро, что и «Бавария». А вот условия личного контракта, которые предлагает ПСЖ, более щедрые, чем предложение «Баварии».

В нынешнем сезоне на счету Мане 23 гола и 5 ассистов в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.