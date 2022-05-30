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  4. Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане
Германия
30 мая 2022, 08:36 |
1532
2

Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане

Немецкий клуб заплатит за форварда 30 млн евро

30 мая 2022, 08:36 |
1532
2
Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний сенегалец согласовал контракт с мюнхенским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона.

Отмечается, что за Мане «Бавария» заплатит 30 млн евро + бонусы.

Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.

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Ливерпуль Бавария Садио Мане Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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Олег Прок
Всего 30млн за Мане? Странно 
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Vfrc Kitrhbf
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-bal l.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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0
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