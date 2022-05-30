Германия30 мая 2022, 08:36 |
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Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане
Немецкий клуб заплатит за форварда 30 млн евро
30 мая 2022, 08:36 |
1532
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время перейдет в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний сенегалец согласовал контракт с мюнхенским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона.
Отмечается, что за Мане «Бавария» заплатит 30 млн евро + бонусы.
Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.
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Комментарии 2
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Всего 30млн за Мане? Странно
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