Бавария согласовала трехлетний контракт с Мане

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в ближайшее время перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 30-летний сенегалец согласовал контракт с мюнхенским клубом. Соглашение рассчитано на три сезона.

Отмечается, что за Мане «Бавария» заплатит 30 млн евро + бонусы.

Мане выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.