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  4. Берлин. Калинина будет стартовать с основной сетки
WTA
06 июня 2022, 16:59 |
294
0

Берлин. Калинина будет стартовать с основной сетки

Украинская теннисистка не будет играть в квалификации

06 июня 2022, 16:59 |
294
0
Берлин. Калинина будет стартовать с основной сетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

25-летняя украинка Ангелина Калинина выступит на турнире в немецком Берлине.

Наша соотечественница не будет играть в квалификации, а сможет стартовать с основной сетки.

Напомним, ранее Калинина дебютировала в рейтинге WTA в статусе первой ракетки Украины.

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WTA Берлин Ангелина Калинина
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Источник Sport.ua
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