Берлин. Калинина будет стартовать с основной сетки

25-летняя украинка Ангелина Калинина выступит на турнире в немецком Берлине.

Наша соотечественница не будет играть в квалификации, а сможет стартовать с основной сетки.

Напомним, ранее Калинина дебютировала в рейтинге WTA в статусе первой ракетки Украины.