WTA06 июня 2022, 16:59 |
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Берлин. Калинина будет стартовать с основной сетки
Украинская теннисистка не будет играть в квалификации
06 июня 2022, 16:59 |
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25-летняя украинка Ангелина Калинина выступит на турнире в немецком Берлине.
Наша соотечественница не будет играть в квалификации, а сможет стартовать с основной сетки.
Напомним, ранее Калинина дебютировала в рейтинге WTA в статусе первой ракетки Украины.
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