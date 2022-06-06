Аарон РЭМЗИ: «Это невероятно»

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Сыграть на трех крупнейших турнирах и причем завоевать путевку на чемпионат мира в довершение всего этого - невероятно», - сказал Рэмзи.