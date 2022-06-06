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  4. Аарон РЭМЗИ: «Это невероятно»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 15:00 | Обновлено 06 июня 2022, 17:14
236
0

Аарон РЭМЗИ: «Это невероятно»

Хавбек сборной Уэльса – о выходе на Мундиаль в Катаре

06 июня 2022, 15:00 | Обновлено 06 июня 2022, 17:14
236
0
Аарон РЭМЗИ: «Это невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Сыграть на трех крупнейших турнирах и причем завоевать путевку на чемпионат мира в довершение всего этого - невероятно», - сказал Рэмзи.

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Источник УЕФА
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