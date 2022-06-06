Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»

Нападающий сборной Уэльса Киффер Мур прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Если бы шесть-семь лет назад мне сказали, что буду играть в премьер-лиге и на чемпионате мира, - это же просто потрясающе. Да я бы ущипнул себя, проверив, не сплю ли. Можно видеть по нашей команде, как мы все вместе празднуем, все поем гимн. Мы добились этого для болельщиков, для каждого. Это невероятно - не передать словами, что творилось в раздевалке.

Согласен, трудно выразить такое словами. Я до невозможности горд за каждого. Добиться этого было целой миссией, и нам посчастливилось сделать этот шаг вперед, переступив черту. Мы отправляемся на чемпионат мира. Это стоит всего - долгих лет напряженной работы», - сказал Мур.