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  4. Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 16:01 |
244
0

Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»

Киффер Мур – о победе над Украиной

06 июня 2022, 16:01 |
244
0
Форвард сборной Уэльса: «Не передать словами, что творилось в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Киффер Мур

Нападающий сборной Уэльса Киффер Мур прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Если бы шесть-семь лет назад мне сказали, что буду играть в премьер-лиге и на чемпионате мира, - это же просто потрясающе. Да я бы ущипнул себя, проверив, не сплю ли. Можно видеть по нашей команде, как мы все вместе празднуем, все поем гимн. Мы добились этого для болельщиков, для каждого. Это невероятно - не передать словами, что творилось в раздевалке. 

Согласен, трудно выразить такое словами. Я до невозможности горд за каждого. Добиться этого было целой миссией, и нам посчастливилось сделать этот шаг вперед, переступив черту. Мы отправляемся на чемпионат мира. Это стоит всего - долгих лет напряженной работы», - сказал Мур.

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Источник Sky Sports
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