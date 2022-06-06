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  4. Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»
Чемпионат мира
06 июня 2022, 15:00 | Обновлено 06 июня 2022, 15:03
446
0

Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»

Хавбек сборной Уэльса – о выходе на Мундиаль в Катаре

06 июня 2022, 15:00 | Обновлено 06 июня 2022, 15:03
446
0
Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Уэльса Джо Аллен прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Единственное, на что мы можем положиться, - это на самих себя. Мы прошли очень-очень долгий путь. Амбиции этой команды не ограничиваются одним случайным победным ударом. Наш нынешний состав сильно отличается от прежнего - его уровень зашкаливает. Теперь нам предстоит с нетерпением ждать чемпионата мира, и это невероятно.

Я бы с удовольствием отметил, что мы были спокойнее болельщиков. Адреналин перед игрой действительно нарастает, и нужно разумно это использовать. В итоге мы взяли себя в руки, а после штрафного удара Гарета повели в счете», - сказал Аллен.

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Источник Sky Sports
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