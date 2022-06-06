Джо АЛЛЕН: «Наши амбиции не ограничиваются одним случайным победным ударом»

Капитан сборной Уэльса Джо Аллен прокомментировал победу над национальной командой Украины (1:0) в финале плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

«Единственное, на что мы можем положиться, - это на самих себя. Мы прошли очень-очень долгий путь. Амбиции этой команды не ограничиваются одним случайным победным ударом. Наш нынешний состав сильно отличается от прежнего - его уровень зашкаливает. Теперь нам предстоит с нетерпением ждать чемпионата мира, и это невероятно.

Я бы с удовольствием отметил, что мы были спокойнее болельщиков. Адреналин перед игрой действительно нарастает, и нужно разумно это использовать. В итоге мы взяли себя в руки, а после штрафного удара Гарета повели в счете», - сказал Аллен.