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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2022, 14:09 | Обновлено 06 июня 2022, 14:17
181
0

Поединок с Уэльсом стал юбилейным для двух игроков сборной Украины

Александр Зинченко провел 50-й матч за национальную дружину

06 июня 2022, 14:09 | Обновлено 06 июня 2022, 14:17
181
0
Поединок с Уэльсом стал юбилейным для двух игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Поединок с Уэльсом (0:1) стал юбилейным для двух игроков нашей сборной. Илья Забарный провел 20-й матч в рядах главной команды страны, а Александр Зинченко - 50-й, став четвертым украинским легионером достигшим этого рубежа.

В 39 играх он представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 6 - российскую «Уфу», в 5 - нидерландский ПСВ. 16 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 14 - в товарищеских встречах, 13 - в чемпионатах мира и 7 - в Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, по 6 - Александр Петраков и Михаил Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины

Игрок

Клубы

М

Анатолий ТИМОЩУК

Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)

79

Андрей ВОРОНИН

Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),

74

 

Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)

 

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан (53), Челси (16)

69

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (39)

50

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Генк (19), Аталанта (25)

44

Роман ЯРЕМЧУК

Гент (29), Бенфика (9)

38

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Боруссия Д (7), Вест Хэм (31)

38

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья (11), Шальке (26)

37

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

36

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)

29

 

 

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Источник Sport.ua
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