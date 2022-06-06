Поединок с Уэльсом стал юбилейным для двух игроков сборной Украины

Поединок с Уэльсом (0:1) стал юбилейным для двух игроков нашей сборной. Илья Забарный провел 20-й матч в рядах главной команды страны, а Александр Зинченко - 50-й, став четвертым украинским легионером достигшим этого рубежа.

В 39 играх он представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 6 - российскую «Уфу», в 5 - нидерландский ПСВ. 16 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 14 - в товарищеских встречах, 13 - в чемпионатах мира и 7 - в Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, по 6 - Александр Петраков и Михаил Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины