Поединок с Уэльсом стал юбилейным для двух игроков сборной Украины
Александр Зинченко провел 50-й матч за национальную дружину
Поединок с Уэльсом (0:1) стал юбилейным для двух игроков нашей сборной. Илья Забарный провел 20-й матч в рядах главной команды страны, а Александр Зинченко - 50-й, став четвертым украинским легионером достигшим этого рубежа.
В 39 играх он представлял в сборной английский «Манчестер Сити», в 6 - российскую «Уфу», в 5 - нидерландский ПСВ. 16 раз Зинченко выходил на поле в чемпионатах Европы, 14 - в товарищеских встречах, 13 - в чемпионатах мира и 7 - в Лиге наций. 38 раз ставил Александра в состав Андрей Шевченко, по 6 - Александр Петраков и Михаил Фоменко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки зарубежных клубов, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
М
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Зенит (34), Бавария (41), Кайрат (4)
|
79
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц (10), Кельн (4), Байер (29),
|
74
|
|
Ливерпуль (12), Герта (6), Динамо М (13)
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан (53), Челси (16)
|
69
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа (6), ПСВ (5), Манчестер Сити (39)
|
50
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Генк (19), Аталанта (25)
|
44
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Гент (29), Бенфика (9)
|
38
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Боруссия Д (7), Вест Хэм (31)
|
38
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Севилья (11), Шальке (26)
|
37
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Спартак М
|
36
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм (18), Фенербахче (11)
|
29
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