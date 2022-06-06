Петраков потерпел первое поражение в 9-м матче во главе сборной Украины
Более продолжительную стартовую беспроигрышную серию имел только Михаил Фоменко
Поражение от Уэльса (0:1) стало первым для сборной Украины под руководством Александра Петракова, который проводил 9-й матч во главе национальной дружины. В 8-ми предыдущих играх наши футболисты одержали 3 победы и 5 встреч завершили вничью. Среди наставников украинцев более продолжительную стартовую беспроигрышную серию имел только Михаил Фоменко - 11 матчей.
К слову, проигрыш валлийцам оказался ко всему прочему «юбилейным» для нашей сборной - 40-м в чемпионатах мира и Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые поражения тренеров сборной Украины
|
М
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
С
|
12-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
19.11.2013
|
ЧМ
|
Франция (г)
|
0:3
|
9-й
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
05.06.2022
|
ЧМ
|
Уэльс (г)
|
0:1
|
6-й
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Хорватия (г)
|
0:1
|
4-й
|
Йожеф САБО
|
01.05.1996
|
ТМ
|
Турция (г)
|
2:3
|
4-й
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
11.10.2010
|
ТМ
|
Бразилия (н)
|
0:2
|
3-й
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Хорватия (г)
|
1:3
|
3-й
|
Олег БЛОХИН
|
31.03.2004
|
ТМ
|
Македония (г)
|
0:1
|
3-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2008
|
ТМ
|
Нидерланды (г)
|
0:3
|
2-й
|
Николай ПАВЛОВ
|
11.09.1994
|
ТМ
|
Корея (г)
|
0:1
|
2-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
31.05.2000
|
ТМ
|
Англия (г)
|
0:2
|
2-й
|
Андрей БАЛЬ
|
16.10.2012
|
ЧМ
|
Черногория (д)
|
0:1
|
1-й
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
1-й
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
1-й
|
Леонид БУРЯК
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Япония (г)
|
0:1
Ни одного поражения не потерпели Мирон Маркевич (3 матча) и Александр Заваров (1 матч).
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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