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  4. Петраков потерпел первое поражение в 9-м матче во главе сборной Украины
Чемпионат мира
06 июня 2022, 13:51 | Обновлено 06 июня 2022, 14:00
279
0

Петраков потерпел первое поражение в 9-м матче во главе сборной Украины

Более продолжительную стартовую беспроигрышную серию имел только Михаил Фоменко

06 июня 2022, 13:51 | Обновлено 06 июня 2022, 14:00
279
0
Петраков потерпел первое поражение в 9-м матче во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Поражение от Уэльса (0:1) стало первым для сборной Украины под руководством Александра Петракова, который проводил 9-й матч во главе национальной дружины. В 8-ми предыдущих играх наши футболисты одержали 3 победы и 5 встреч завершили вничью. Среди наставников украинцев более продолжительную стартовую беспроигрышную серию имел только Михаил Фоменко - 11 матчей.

К слову, проигрыш валлийцам оказался ко всему прочему «юбилейным» для нашей сборной - 40-м в чемпионатах мира и Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые поражения тренеров сборной Украины

М

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

С

12-й

Михаил ФОМЕНКО

19.11.2013

ЧМ

Франция (г)

0:3

9-й

Александр ПЕТРАКОВ

05.06.2022

ЧМ

Уэльс (г)

0:1

6-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

24.03.2017

ЧМ

Хорватия (г)

0:1

4-й

Йожеф САБО

01.05.1996

ТМ

Турция (г)

2:3

4-й

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

11.10.2010

ТМ

Бразилия (н)

0:2

3-й

Олег БАЗИЛЕВИЧ

26.06.1993

ТМ

Хорватия (г)

1:3

3-й

Олег БЛОХИН

31.03.2004

ТМ

Македония (г)

0:1

3-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2008

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

2-й

Николай ПАВЛОВ

11.09.1994

ТМ

Корея (г)

0:1

2-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

31.05.2000

ТМ

Англия (г)

0:2

2-й

Андрей БАЛЬ

16.10.2012

ЧМ

Черногория (д)

0:1

1-й

Виктор ПРОКОПЕНКО

29.04.1992

ТМ

Венгрия (д)

1:3

1-й

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

1-й

Леонид БУРЯК

21.03.2002

ТМ

Япония (г)

0:1

Ни одного поражения не потерпели Мирон Маркевич (3 матча) и Александр Заваров (1 матч).

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

 

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Источник Sport.ua
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