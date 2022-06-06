Лига наций06 июня 2022, 22:41 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги наций Германия – Англия
Встреча состоится во вторник, 7 июня
06 июня 2022, 22:41 |
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Во вторник, 7 июня Германия в матче второго тура Группы 3 Лиги А Лиги наций примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
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