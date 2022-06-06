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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Германия – Англия
Лига наций
06 июня 2022, 22:41 |
259
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Германия – Англия

Встреча состоится во вторник, 7 июня

06 июня 2022, 22:41 |
259
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Германия – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

Во вторник, 7 июня Германия в матче второго тура Группы 3 Лиги А Лиги наций примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Германия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.

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Источник Sport.ua
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