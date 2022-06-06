Во вторник, 7 июня Германия в матче второго тура Группы 3 Лиги А Лиги наций примет Англию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Германия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций.